Una regione senza periferie quasi 160mila euro ad Aulla per valorizzare il Borgo e le Mura

Una regione senza periferie si impegna a valorizzare ogni angolo, investendo quasi 160mila euro ad Aulla per il recupero e la promozione del suggestivo borgo e delle storiche mura medicee. Un passo concreto verso la Toscana diffusa, dove ogni comunit√† pu√≤ risplendere. In questa prospettiva, il presidente Eugenio Giani sottolinea l‚Äôimportanza di questo progetto come esempio di sviluppo sostenibile e culturale. √ą un investimento che cambier√† il volto di Caprigliola, rendendola un punto di riferimento turistico e storico.

AULLA ‚Äď ‚ÄúProseguiamo il nostro impegno per sviluppare la Toscana diffusa, perch√© il nostro obiettivo √® valorizzare ogni area e sostenere ogni comunit√†. In questa direzione va l‚Äôaccordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune di Aulla per la realizzazione del progetto di valorizzazione turistico e culturale del Borgo e delle Mura medicee di Caprigliola ‚ÄĚ. Cos√¨ il presidente Eugenio Giani a proposito dello schema di accordo tra la Regione e il Comune di Aulla relativo al contributo straordinario di 157973,15 euro per Contributi straordinari per il recupero, il restauro e le messa in sicurezza di edifici storici di propriet√† comunale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

