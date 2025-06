Una Reginetta Pericolosa Tv8 | trama e finale spiegazione del film

Se ti appassiona il thriller psicologico con un tocco di suspense scolastica, "Una Reginetta Pericolosa" su TV8 è la scelta perfetta. Diretto da Michael Feifer e prodotto da Lifetime, questo film del 2022 narra la storia di Tiffany, una studentessa ossessionata dal mantenere il suo status, che si scontra con l’arrivo di Dylan, una nuova arrivata capace di mettere in discussione il suo potere. Scopriamo insieme trama, finale e il significato profondo di questa avvincente pellicola.

Le protagoniste di "Gift of Murder" (titolo originale) sono Tiffany e Dilay interpretate rispettivamente da Courtney Lauren Cummings e Bailey Bass. La pellicola riprende il genere dei gialli ambientati nel mondo delle cheerleader come nel caso di Cheerleader Pericolose o Una cheerleader quasi perfetta.