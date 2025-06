Una prima mondiale La Signora dei mari splendida scenografia del Simon Boccanegra

Preparati a vivere un’esperienza unica: la Signora dei Mari si trasforma in scena per la prima mondiale di "Simon Boccanegra" di Verdi, un'opera sontuosa ambientata su un palco galleggiante di dimensioni senza precedenti. Sul mare del Golfo dei Poeti, tra scenografie spettacolari e un cast di talenti emergenti, questa produzione regalerà emozioni indimenticabili. Un evento che scrive una nuova pagina nella storia dell’opera, lasciando il pubblico senza fiato.

Su un palcoscenico di assoluta eccezione, "più grande di quello dell'arena di Verona", allestito su una piattaforma galleggiante sulle acque del golfo dei poeti e con la speciale scenografia dell'Amerigo Vespucci. è così che andrà in scena per la prima volta al mondo sul mare, il 19 giugno prossimo alle 21, 'Simon Boccanegra' di Giuseppe Verdi. L'opera con un cast di 200 artisti, tra cui molti giovani talentuosi, e una storia che è un omaggio alla città della Spezia, perché fu proprio Simone Boccanegra, doge di Genova, a istituire nel 1343 la podesteria della nostra città, è sicuramente l'evento di punta del programma per le celebrazioni del centenario del Palio del golfo.

