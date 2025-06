Una piccola cura dimagrante ci starebbe bene ha detto il cantante pugliese Ma a molti la sua ironia non è piaciuta

Al Bano, noto per la sua spontaneità, ha trasformato un momento di preoccupazione in un episodio che ha diviso il pubblico. La sua battuta su una presunta “cura dimagrante” ha suscitato reazioni contrastanti, tra ironia e polemiche. Un esempio di come anche i gesti più innocenti possano accendere discussioni sui limiti dell’ironia nel mondo dello spettacolo. Ma cosa ci insegna questa vicenda sulla sensibilità e il rispetto?

N on capita tutti i giorni che un acuto di Al Bano diventi un tentativo di pronto soccorso. È successo davvero: durante un concerto a Carbonia, in Sardegna, il cantante pugliese ha cercato di “rianimare” una fan svenuta. con la voce. Un gesto spontaneo, teatrale e forse un po’ sopra le righe. Ma a far discutere è stata soprattutto la frase che ha pronunciato subito dopo: una battuta sul peso della donna, accolta tra le risate del pubblico ma finita al centro di una bufera social con l’accusa di body shaming. The Carrisi Family: i sei figli del patriarca Al Bano. guarda le foto Concerto di Al Bano interrotto da un malore. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Una piccola cura dimagrante ci starebbe bene...» ha detto il cantante pugliese. Ma a molti la sua ironia non è piaciuta

In questa notizia si parla di: Cantante Pugliese Piccola Cura

La cantante pugliese ha dimostrato, ancora una volta, come l'ironia sia un'ottima alleata del talento. - La talentuosa cantante pugliese Serena Brancale ha nuovamente dimostrato che l'ironia può esaltare il talento.

Se ne parla anche su altri siti

Al Bano e l'acuto per rianimare una fan, poi la battuta: è body shaming?; Al Bano risponde alle accuse di bodyshaming sulla fan svenuta: «Polemica assurda, anche io sono a dieta»; Imprevisto al concerto di Al Bano a Carbonia: una donna sviene, lui cerca di rianimarla con gli acuti e le consiglia di dimagrire.

Polemiche sulla bimba pugliese in cura negli Usa: Emiliano invia le carte in procura - Ancora polemiche sulla piccola Giorgia, la ragazzina pugliese affetta dalla sindrome di Berdon, da anni in cura negli Stati Uniti.

Albano operato a causa della raucedine: com’è andato l’intervento - Piccola disavventura per Albano Carrisi: il noto cantante pugliese è stato operato proprio oggi, mercoledì 27 novembre, a Roma.

ALESSANDRA AMOROSO/ News: la cantante si gode la famiglia, la foto con i nonni e la nipotina (oggi, 10 agosto 2016) - Alessandra Amoroso, news: per la cantante pugliese “Vivere a colori” regala ...