Una nuova centenaria a Forlì | Ubalda Ercolina Bentivogli compie un secolo di vita

Una nuova centenaria illumina Forlì: Ubalda Ercolina Bentivogli, ospite della casa di riposo Madre Speranza, ha celebrato con gioia un secolo di vita. Originaria di Santa Maria Nuova e cresciuta tra quattro sorelle e due fratelli, Ubalda ha dedicato la sua vita alla sartoria, lasciando un'impronta di passione e saggezza che ancora oggi ispira chi le sta vicino. La sua storia è un esempio di resilienza e amore per la vita, testimoni di un secolo ricco di emozioni e ricordi preziosi.

