Una nazionale Usa per rinforzare la Savino Del Bene Scandicci

Savino Del Bene Volley si prepara alla stagione 2025-2026 con un colpo di scena internazionale: l’arrivo della talentuosa schiacciatrice statunitense Avery Skinner, reduce da due stagioni eccezionali a Chieri. Con questa aggiunta di valore, il team toscano punta a consolidare il suo roster e a conquistare nuovi successi. La nostra sfida è chiara: portare Scandicci ai vertici del volley femminile.

SCANDICCI – Savino Del Bene Volley aggiunge un tassello di valore alla propria rosa in vista della stagione 2025-2026. È ufficiale l’ingaggio della schiacciatrice statunitense Avery Skinner, che dopo due ottime stagioni a Chieri approda a Scandicci per rafforzare il reparto di posto 4 a disposizione di coach Marco Gaspari. Nella stagione appena conclusa, con la maglia della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, Skinner ha confermato tutto il suo valore: in Serie A1 ha collezionato 28 presenze, mettendo a segno 387 punti, 17 muri vincenti e 14 ace. In Cev Challenge Cup ha disputato 8 incontri, realizzando 111 punti, 11 muri e 4 ace. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it