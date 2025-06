Una cucina professionale nel bene confiscato alla camorra | il dono del ristoratore Angelo Martino

Un gesto di generosità e speranza prende forma nella terra di Casal di Principe, dove una cucina professionale viene donata al bene confiscato alla camorra, grazie alla sensibilità del ristoratore Angelo Martino. Proprietario del rinomato “Al 53” di Napoli e originario del paese, Martino ha scelto di trasformare il suo successo in un messaggio di rinascita. Questa donazione segna un passo importante verso un futuro di legalità e riscatto per la comunità.

Una cucina professionale, destinata al bene confiscato alla criminalità organizzata e affidato alla Pro Loco di Casal di Principe. A compiere la donazione è stato l'imprenditore Angelo Martino, titolare del noto ristorante "Al 53" di piazza Dante a Napoli e originario proprio di Casal di Principe.

