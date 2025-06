Una camminata speciale Lungo i sentieri della vallata insieme a ragazzi disabili

Una camminata speciale lungo i sentieri della vallata ha unito ragazzi disabili e appassionati di escursionismo in un'esperienza di inclusione e scoperta. A Pieve Santo Stefano, la giornata organizzata dal gruppo Camminatori Pievani, in collaborazione con il Cai di Rimini e il Team di Maciano-Pennabilli, ha dimostrato come la natura possa essere un ponte per superare ogni barriera, ispirando tutti a vivere momenti di condivisione e libertà . Un esempio di come l'accessibilità possa trasformare le avventure all’aria aperta.

PIEVE SANTO STEFANO Una giornata dedicata alla disabilitĂ e alle escursioni per rendere accessibili anche i sentieri della Valtiberina. Nei giorni scorsi, si è tenuta a Pieve Santo Stefano una giornata particolare organizzata dal gruppo Camminatori Pievani, costola della Proloco. Il tutto si è svolto in collaborazione con il gruppo Cai di Rimini e il Team di Maciano-Pennabilli. Durante la mattinata, un foltissimo gruppo di camminatori ha accompagnato lungo il Cammino di Francesco, piĂą precisamente nella tappa dal centro di Pieve Santo Stefano all’Eremo di Cerbaiolo, due ragazzi con disabilitĂ motorie utilizzando la Joelette. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una camminata speciale. Lungo i sentieri della vallata insieme a ragazzi disabili

