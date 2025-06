Un weekend di mare a Marina di Montemarciano | l' inciviltà di alcuni bagnanti lascia il segno

Un weekend di relax a Marina di Montemarciano si trasforma spesso in una sfida contro l'inciviltà dei bagnanti. Lamentando scarsa attenzione alla pulizia, alcuni visitatori lasciano spiagge sporche e trascurate, rovinando il piacere di tutti. È fondamentale sensibilizzare e adottare misure efficaci per tutelare il nostro mare e restituire a questa splendida località il decoro che merita. Solo così potremo preservare questo angolo di paradiso per le future generazioni.

MARINA DI MONTEMARCIANO - Una segnalazione di una nostra lettrice pone l'attenzione sul problema della sporcizia lasciata dagli avventori della spiaggia di Marina di Montemarciano. «È diventata la discarica di tutti quei bagnanti che passano il weekend qui - scrive - dove non ci sono né controlli.

