Un vulcano gigantesco emerge dalle nubi di Marte | la magnifica foto dell’Arsia Mons

Un'imponente immagine cattura l'essenza di Arsia Mons, il colosso marziano che emerge maestoso tra le nuvole rosse del Pianeta Rosso. Grazie alla fotocamera THEMIS a bordo della sonda NASA Odyssey, possiamo ammirare questa meraviglia naturale in tutto il suo splendore. Scopriamo insieme i segreti di questo gigante e il suo ruolo nel panorama marziano. Continua a leggere per immergerti in un viaggio tra scienza e meraviglia.

Grazie alla fotocamera THEMIS installata sulla sonda Odyssey della NASA è stata ottenuta un'immagine straordinaria del vulcano Arsia Mons mentre svetta fra le nubi. È uno dei più grandi del Pianeta Rosso e dell'intero Sistema solare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Vulcano Nubi Arsia Mons

Si chiama Arsia Mons, e con i suoi 20 km d’altezza è uno fra i più grandi vulcani del Pianeta rosso. In quest’immagine acquisita il mese scorso dall’orbiter Mars Odyssey della Nasa lo vediamo emergere da una fitta coltre di nubi di ghiaccio d’acqua. Partecipa alla discussione

Arsia Mons è il più alto dei vulcani presenti sul Pianeta rosso: con le sue 12 miglia (circa 19 chilometri) supera quasi due volte l'altezza del Mauna Loa delle Hawaii. Per la prima volta è stato catturato dalla sonda Mars Odyssey Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fra le nubi marziane spunta la cima d’un vulcano; Un vulcano gigantesco emerge dalle nubi di Marte: la magnifica foto dell’Arsia Mons; Un vulcano fa capolino tra le nubi di Marte: le immagini della Nasa.

Un vulcano gigantesco emerge dalle nubi di Marte: la magnifica foto dell’Arsia Mons - Grazie alla fotocamera THEMIS installata sulla sonda Odyssey della NASA è stata ottenuta un'immagine straordinaria del vulcano Arsia Mons mentre svetta ...

Fra le nubi marziane spunta la cima d’un vulcano - Si chiama Arsia Mons, e con i suoi 20 km d’altezza è uno fra i più grandi vulcani del Pianeta rosso.

Un vulcano fa capolino tra le nubi di Marte: le immagini della Nasa - Arsia Mons è il più alto dei vulcani presenti sul Pianeta rosso: con le sue 12 miglia (circa 19 chilometri) supera quasi due volte l'altezza del Mauna Loa delle Hawaii.