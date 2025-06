Un voto senza quorum

Un voto senza quorum, ma con un risultato chiaro e inequivocabile: questa volta, la maggioranza degli italiani ha espresso il proprio parere sui cinque quesiti referendari, dimostrando che anche con una partecipazione ridotta, il potere della volontà popolare resta forte. La sorpresa è che, tra gli elettori, un terzo ha bocciato la riforma sulla cittadinanza, sfidando le aspettative e aprendo nuove riflessioni sul senso del voto e sulla partecipazione democratica in Italia.

Stavolta la contro-narrazione degli sconfitti non turba i festeggiamenti di chi ha vinto. In termini concreti non c’è spazio per dubbi di sorta: il quorum (50% + 1 degli aventi diritto) non è stato neppure sfiorato in nessuno dei 5 quesiti referendari. L’affluenza in Italia non va oltre il 30, 6% (diventa più bassa con i votanti all’estero), e la sorpresa in più è che un terzo degli italiani che hanno votato sulla cittadinanza ha bocciato il quesito. L’aritmetica e la politica però non sono la stessa cosa, e su questo fa leva soprattutto il Pd: "È la destra che esce perdente. Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi con 12 milioni e 300 mila elettori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un voto senza quorum

In questa notizia si parla di: Quorum Voto Bassa Votanti

Referendum, cresce la propensione al voto ma il quorum è lontano - Oggi scade il termine per la pubblicazione delle intenzioni di voto sui referendum, che attirano crescente attenzione.

Referendum 2025, affluenza definitiva al 30,6%. Quorum non raggiunto; Referendum dell'8 e 9 giugno, lo spoglio in diretta | Seggi chiusi, senza quorum: affluenza al 30,6%. Conte: «Rispetto per chi è andato alle urne». Schlein: «14 milioni di voti, più di quanti ne ha presi Meloni»; Quali sono i risultati dei cinque referendum abrogativi secondo i dati del ministero dell'Interno.

Un voto senza quorum - In termini concreti non c’è spazio per dubbi di sorta: il quorum (50% + 1 degli aventi diritto) non è stato ne ...

Referendum, continua il mal di quorum: da 30 anni la soglia è un miraggio - Anche questa volta la soglia dei 26 milioni (circa) di votanti resta un miraggio.

Il referendum continua a scontrarsi con il problema del quorum nelle consultazioni italiane - Il voto referendario in Italia fatica a superare la soglia del 50% più uno degli aventi diritto, con una partecipazione storicamente bassa che mette in discussione la validità e il ruolo della democra ...