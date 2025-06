Un viaggio nell' archeologia con laboratori pensati per i più piccoli

Un emozionante tuffo nel passato, pensato per stimolare la curiosità e la scoperta dei più giovani. Il fine settimana del 14 e 15 giugno, “AmaParco: un viaggio nel tempo” prende vita, offrendo attività coinvolgenti e gratuite che trasformeranno i bambini in piccoli archeologi per un giorno. Un’occasione unica per avvicinare le nuove generazioni alla storia, divertendosi e imparando. Non perdete questa straordinaria esperienza di scoperta!

Il fine settimana del 14 e 15 giugno prende il via "AmaParco: un viaggio nel tempo", progetto promosso da Atlantide e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, che offre a bambine e bambini, ragazze e ragazzi un ricco calendario di laboratori archeologici gratuiti organizzati in.

