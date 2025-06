Un tuffo nella bella stagione | Foiano riaccende la sua piscina estiva

Un tuffo nella splendida stagione estiva prende vita a Foiano della Chiana, dove la piscina comunale riapre le sue porte da mercoledì 11 giugno. Con orario continuato dalle 9:00 alle 19:30, si apre ufficialmente un periodo di divertimento, sport e relax per tutta la comunità. Preparati a vivere momenti indimenticabili all'insegna del benessere e della spensieratezza, perché l’estate è ormai arrivata e promette emozioni senza fine.

Arezzo, 10 giugno2025 – Da mercoledì 11 giugno 2025 ripartono le attività Tutto pronto per la riapertura estiva della piscina comunale di Foiano della Chiana in programma mercoledì 11 giugno; l’orario sarà continuato tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30. Una notizia attesa da tutta la comunità, che segna ufficialmente l’inizio di una stagione all’insegna dello sport, del relax e del divertimento. Grazie all’intenso lavoro di questi anni, portato avanti dall’Amministrazione comunale in sinergia con il nuovo gestore – l’Associazione Temporanea d’Impresa formata da Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto – la piscina di via Antica è pronta ad accogliere bambini, famiglie e appassionati da tutto il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it