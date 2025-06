Un tuffo nel fantasy | torna la Festa dell’Unicorno a Vinci

Un tuffo nel fantasy torna a Vinci con la magia della Festa dell’Unicorno! Dal 11 al 13 luglio, il borgo si trasformerà in un regno incantato ricco di avventure, colori e meraviglie, portando l’evento più atteso d’Italia nel cuore della Toscana. Questa edizione, anticipata per valorizzare i lavori di riqualificazione, promette di conquistare grandi e piccini, regalando un’esperienza indimenticabile tra sogno e realtà. Preparatevi a lasciarvi incantare!

VINCI – Il borgo di Vinci si prepara a spalancare le sue porte su un universo di fantasia e meraviglia: la Festa dell’Unicorno, il festival fantasy piu? atteso d’Italia, sta per aprire le sue porte. Un’edizione che si preannuncia straordinaria, che si terrà dall’11 al 13 di luglio, anticipata di due settimane rispetto alla tradizione per armonizzarsi con i lavori di riqualificazione del borgo legati al Pnrr, offrendo ai visitatori un’esperienza ancora piu? confortevole grazie a temperature medie piu? fresche di 3-4 gradi rispetto a fine luglio. Un Borgo, Otto Mondi Incantati: Vinci si trasformera? in un portale verso mondi inesplorati, grazie a otto aree tematiche meticolosamente curate, ognuna un’esperienza a se? stante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it