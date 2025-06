Un supercomputer per la ricerca  oncologia e cardiologica al Monzino

Un rivoluzionario supercomputer sta per entrare in azione al Monzino, potenziando le ricerche oncologiche e cardiologiche con una potenza di calcolo senza precedenti. Grazie alla collaborazione tra AGI e Lenovo, questo sistema di High Performance Computing accelererà le scoperte scientifiche, supportando bioinformatici e ricercatori nel creare modelli predittivi all’avanguardia. È un passo decisivo verso diagnosi più precise e terapie personalizzate, aprendo nuove frontiere nella medicina del futuro.

AGI - Lenovo fornirà al Gruppo IEO Monzino un sistema di calcolo ad alte prestazioni - High Performance Computing (HPC) – per l'accelerazione della ricerca scientifica in ambito oncologico e cardiologico presso l'Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Cardiologico Monzino. ll supercomputer supporterà gli studi dei bioinformatici e ricercatori che operano per il Gruppo con l'obiettivo di realizzare modelli computazionali predittivi, prognostici o diagnostici basati sulle interazioni delle strutture proteiche. Questi modelli saranno derivati da simulazioni molecolari avanzate grazie all'adozione di algoritmi di AI e ai dati clinici disponibili nei Clinical DataLakes dei due Istituti. 🔗 Leggi su Agi.it