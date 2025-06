Un Sequel dopo Bridget Jones 4? Renee Zellweger Spera nel seguito! Ecco i Dettagli!

Dopo il successo di Bridget Jones 4, Renee Zellweger sogna un nuovo capitolo della saga più amata del cinema romantico. La star spera di tornare nei panni dell’irriverente e affascinante Bridget, alimentando le aspettative dei fan di tutto il mondo. Resta con noi su Mister Movie per scoprire tutte le novità, i dettagli e le speranze che potrebbero trasformare questa desiderata reunion in realtà!

Renee Zellweger rivela il suo desiderio di tornare nei panni di Bridget Jones! Novità, speranze e il futuro della saga più amata del cinema romantico.

In questa notizia si parla di: Bridget Jones Renee Zellweger

