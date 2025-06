Un progetto per il miglioramento della qualità dell’aria nelle scuole

Moro: "Per le scuole è fondamentale investire su questi interventi perché permettono di creare ambienti più salubri, sicuri e accoglienti". Il miglioramento della qualità dell'aria e delle superfici all'interno degli edifici scolastici rappresenta, sempre di più, un aspetto rilevante, influendo direttamente sul benessere, fisico e mentale, di alunni, insegnanti e personale scolastico oltre che sulle capacità cognitive e sull'efficacia del processo di apprendimento di bambini e ragazzi in età scolare. I risultati di una ricerca pubblicata sull'International Journal of Environmental Research and Public Health mostrano come la scarsa qualità dell'aria all'interno delle scuole può influire negativamente sulla salute del sistema respiratorio, sulle funzioni cognitive, sul rendimento scolastico e sui tassi di assenteismo degli studenti e del personale docente e amministrativo.

