Un Posto al Sole anticipazioni 11 giugno | Giulia convince Luca a tornare

Preparati a un nuovo appassionante episodio di Un Posto al Sole! Il 11 giugno, Giulia si dimostrerà più determinata che mai, cercando di convincere Luca a tornare. La sua tenacia potrebbe cambiare le sorti della loro storia e non mancheranno colpi di scena emozionanti. Non perdere l’appuntamento quotidiano con questa soap coinvolgente, in onda su Rai 3 alle 20.50. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro nel cuore del nostro quartiere napoletano.

Giulia non molla. Scopriamo cosa succederà nel nuovo episodio della soap di Rai 3, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 alle 20.50. Nel nuovo episodio troveremo Giulia più combattiva che mai; scopriamo dunque cosa succederà. Negli episodi precedenti Grazie a una telefonata di Gianluca Palladini, Giulia ha trovato Luca ed è corsa da lui; l'uomo però, non vuole saperne di tornare a Napoli. Nel frattempo, ai Cantieri la crisi morde più che mai e, come se non bastasse la situazione economica a destare preoccupazione, Gennaro Gagliotti sta corteggiando Elena con insistenza.

