Un nuovo schiacciatore per la Nazionale?

un nuovo schiacciatore promettente che sta lasciando il segno. La stagione si è conclusa con grandi soddisfazioni e una conferma del talento di questa squadra, pronta a scrivere ancora pagine di successo. La domanda ora è: quali saranno le prossime sfide e le novità che ci riserverà la pallavolo italiana? Restate con noi per scoprirlo!

Si è appena conclusa la stagione in cui la Lube Civitanova ha rimesso la sua bandierina sulla cartina geografica della pallavolo italiana e internazionale. Certo, la società marchigiana rappresenta un’eccellenza del volley maschile da quasi 30 anni e il suo nome potrà suonare familiare anche a chi segue con meno assiduità questo sport. Ma la notizia è che quest’anno Civitanova è tornata ai vertici partendo da outsider, con un gruppo giovane e un allenatore di Treia – il comune in provincia di Macerata in cui ha sede il main sponsor Lube – Giampaolo Medei, tornato alla guida di questa squadra 7 anni dopo aver rassegnato le dimissioni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Un nuovo schiacciatore per la Nazionale?

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un nuovo schiacciatore per la Nazionale?; La Lube pensa a presente e futuro. Triennale per lo schiacciatore Noa Duflos-Rossi, stella della Francia non ancora 18enne; Il primo botta e risposta da atleta biancorosso dello schiacciatore Noa Duflos-Rossi: La mia grinta è da Lube!.

Lube nuovo corso: Civitanova continua ad investire sui giovani, ma di talento, abbassando l’età media della squadra - CIVITANOVA Sta nascendo una Cucine Lube che in posto quattro, nel ruolo di schiacciatore ricevitore avrà probabilmente i giocatori con l’età media più ...

Lube Civitanova: mercato mirato con l'arrivo del giovane Duflos-Rossi - Rossi e prepara altre mosse di mercato, tra cui l'uscita di Chinenyeze e un nuovo opposto.

Pallavolo Mercato – Civitanova pensa a presente e futuro: triennale per il 18nne schiacciatore francese Noa Duflos-Rossi, - La Cucine Lube Civitanova apre il volley mercato estivo con un colpo di respiro internazionale, accogliendo tra le sue fila Noa Duflos-