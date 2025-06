Un nuovo capitolo per Casa Artusi | il ristorante riapre con cucina e inclusione sociale

Casa Artusi riapre le sue porte, pronta a scrivere un nuovo capitolo all’insegna della cucina autentica e dell’inclusione sociale. Dopo una pausa di riflessione, il ristorante si prepara a riprendere vita durante la Festa Artusiana dal 28 giugno al 6 luglio, con una riapertura ufficiale prevista in autunno. Un ritorno atteso con entusiasmo, pronto a deliziare i sensi e a condividere valori fondamentali.

Il locale, chiuso da aprile 2024, è prossimo a riprendere l’attività: per ora solo durante la Festa Artusiana dal 28 giugno al 6 luglio. Apertura definitiva in autunno. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Un nuovo capitolo per Casa Artusi: il ristorante riapre con cucina e inclusione sociale

Su questo argomento da altre fonti

Il Piatto del Festival 2025: successo straordinario per l’incontro tra alta cucina e musica al Festival di Sanremo; Casa Artusi il ristorante sta per riaprire e sarà ‘buono’ in tutti i sensi.

Casa Artusi, il ristorante sta per riaprire e sarà ‘buono’ in tutti i sensi - Il locale, chiuso da aprile 2024, affidato al Gruppo Bbp ‘Social Food’: gestisce il ‘Fuori Misura’ a Forlì (e altri luoghi a Cesena) dove lavorano persone con disabilità o fragilità sociale.

Artusi, cibo e business: riapre ristorante - Cesena) Sarà il Gruppo Bbp Social Food Experience il nuovo gestore del ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli.

Al ristorante a scuola. All’alberghiero arriva “Casa Artusi”, locale aperto al pubblico - Gli studenti dell’alberghiero Artusi infatti dal 12 dicembre daranno vita a “Casa Artusi”, un vero ristorante aperto al pubblico esterno che sarà attivo tutti i giorni a pranzo, dal martedì al venerdì ...