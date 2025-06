Un leak svela il design di Nothing Phone 3 con alcune novità

Un leak esclusivo ha svelato il design innovativo di Nothing Phone 3, il tanto atteso smartphone top di gamma che arriverà questa estate. Le immagini rivelano dettagli sorprendenti e alcune novità di rilievo, alimentando l’entusiasmo degli appassionati di tecnologia. Ma cosa ci riserva questo modello rivoluzionario? Scopriamolo insieme, perché le sorprese sono appena iniziate.

Un leak avrebbe svelato il possibile design di Nothing Phone (3), nuovo modello top di gamma in arrivo quest'estate.

