Un fine settimana di costruzioni Lego e laboratori per grandi e piccini

Preparatevi a un weekend di creatività e divertimento! Sabato 14 e domenica 15 giugno, dalle 16 alle 19, il Centro Commerciale Le Maioliche di Faenza tornerà ad animarsi con l'area giochi dedicata ai mattoncini Lego, curata dal team Romagna Lug. Tra costruzioni ispirate all'estate, laboratori per tutte le età e un gadget speciale in omaggio, non mancate all'appuntamento per vivere momenti indimenticabili di fantasia e allegria con tutta la famiglia.

