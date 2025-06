Un defibrillatore al Circolo del Remo e della Vela di Montedoglio

Un gesto di grande solidarietà e attenzione alla sicurezza ha illuminato il Circolo del Remo e della Vela di Montedoglio: grazie alla Banca di Anghiari e Stia, è stato consegnato un defibrillatore, un investimento fondamentale per la tutela di tutti i soci e visitatori. La presenza di figure come Fabio Pecorari e i soci impegnati testimonia l’importanza di iniziative che promuovono benessere e sicurezza sul territorio, rafforzando il senso di comunità.

Arezzo, 10 giugno 2025 – Fabio Pecorari, Direttore Generale della Banca, ha consegnato ufficialmente un defibrillatore al Circolo del Remo e della Vela di Montedoglio ASD alla presenza di alcuni soci: Alessandro Bianconi, Graziano Occhineri e Stefano Provincia. La Banca di Anghiari e Stia ha sostenuto le spese per l’acquisto del defibrillatore con l’intento di offrire maggiore sicurezza a tutti coloro che usufruiscono delle strutture e dei servizi del Circolo. L’Associazione ha come finalità la pratica e la diffusione degli sport legati all’acqua con particolare riguardo alla vela, quale fattore di benessere psico-fisico e di emancipazione personale e sociale dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un defibrillatore al Circolo del Remo e della Vela di Montedoglio

