Un camion carico di sabbia si ribalta a Roccabianca | grave conducente incastrato nell’abitacolo

Un grave incidente a Roccabianca scuote la comunità: un camion carico di sabbia si è ribaltato, lasciando il conducente incastrato nell'abitacolo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma i soccorsi sono stati immediati. La scena richiama l'attenzione sulla sicurezza stradale e sull'importanza di interventi tempestivi.

Un camion carico di sabbia si è ribaltato poco prima delle 15.30 di martedì 10 giugno a Roccabianca. Dalle prime informazioni il conducente, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante. Immediatamente sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Rossa di Pontetaro, oltre ai vigili del fuoco. Il conducente del camion è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto è arrivato l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni del conducente sono molto gravi.

Camion perde il carico, caos in autostrada - Un episodio di caos si è verificato sulla A14 nei pressi di Grottammare, dove un camion ha perso il carico di macchinari industriali, creando disagi sulla carreggiata nord.

Tragedia a Roccabianca: camion carico di sabbia si ribalta. Morto l’autista - Tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì a Roccabianca: un camion che trasportava sabbia si è ribaltato poco prima delle 15:30.

Roccabianca, camion si ribalta e finisce fuori strada: gravissimo il conducente - Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 10 Parma Cremona nel tratto compreso tra Roccabianca e Fontanelle, in località Mano.

