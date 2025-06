Un calcio balilla per sorridere | il dono de ' Il Cuore Foggia' ai piccoli pazienti di Neuropsichiatria Infantile

allegria ai piccoli pazienti, creando un ambiente più sereno e di speranza. Questa iniziativa dimostra come un semplice gesto possa fare la differenza, trasformando il reparto in un luogo di rinascita e sorriso. Con il calcio balilla, il reparto di neuropsichiatria si arricchisce di un nuovo strumento per il benessere dei giovani ospiti, confermando che il cuore e la solidarietà sono i più potenti alleati nella cura.

Questa mattina, il reparto di Neuropsichiatria Infanzia-Adolescenza del Policlinico di Foggia ha accolto una nuova, speciale donazione dell’Associazione Il Cuore Foggia. I clowndottori, con il loro carico di energia, hanno portato in corsia un calcio balilla, per offrire momenti di gioco e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Un calcio balilla per sorridere: il dono de 'Il Cuore Foggia' ai piccoli pazienti di Neuropsichiatria Infantile

In questa notizia si parla di: Foggia Calcio Balilla Cuore

Calcio: Foggia in amministrazione giudiziaria per sottrarla a pressioni clan - Il Calcio Foggia 1920 è stato sottoposto a amministrazione giudiziaria per proteggerlo dalle pressioni dei clan e della criminalità organizzata.

Su questo argomento da altre fonti

Un calcio balilla per sorridere: il dono de “Il Cuore Foggia” ai piccoli pazienti di Neuropsichiatria Infantile; Anche Baldini e Sebastiani alla festa delle Donne Biancazzurre, il club al femminile più longevo d'Italia [FOTO]; FOGGIA, non ripetere questi errori.

Un calcio balilla per sorridere: il dono de “Il Cuore Foggia” ai piccoli pazienti di Neuropsichiatria Infantile - Adolescenza del Policlinico di Foggia ha accolto una nuova, speciale donazione dell’Associazione Il Cuore Foggia.

Stendardo e Bresciano:| Firme per 'Un cuore per tutti' - Un progetto nato per beneficenza, con l'obiettivo di aiutare i bambini cardiopatici tramite la Onlus 'Un cuore per tutti'.