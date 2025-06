Un assedio umanitario per rompere l’assedio genocida

In un momento di crescente tensione, un piccolo gesto di solidarietà ha sfidato l’autorità di un governo potente. Un’azione umanitaria, simbolo di speranza e resistenza, ha messo in luce le contraddizioni di un sistema che, davanti alla dignità umana, si mostra fragile e fallace. Questa impresa dimostra come anche i più deboli possono mettere in discussione gli(…)

Il governo di Israele, impegnato ad apparire autorevole e potente, si è sbriciolato agli occhi del mondo davanti a una piccola barca a vela con dodici attivisti come equipaggio e con beni alimentari come unica arma. Gli strepiti di chi vede terroristi anche su una barca di aiuti umanitari, il dispiegamento piratesco di militari, la simulazione cinematografica dell’offerta di cibo e acqua hanno smascherato il governo del criminale Netanyahu. Quando ci si abitua ad agire da assassini, si diventa incapaci perfino di fingere democrazia. La spedizione della Freedom Flotilla ha però mostrato al mondo anche un altro aspetto: lo Stato di Israele va in tilt ogni volta che qualcuno si avvicina a Gaza, ora mostrificata in un campo di concentramento a cielo aperto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Greta Thunberg è stata espulsa da Israele. Imbarcata su un volo per Stoccolma, via Parigi, dopo essere stata prelevata a forza in acque internazionali. Un'operazione fuori da ogni legalità, fuori da ogni diritto, fuori da ogni decenza. Aveva provato a rompere l'a

