Un anno in Piazza Grande il sindaco Mezzetti tra eredità onerose e nuovi progetti

Nel cuore di Piazza Grande, il sindaco Mezzetti riflette su un anno di sfide e traguardi: tra eredità pesanti e ambiziosi progetti futuri. "Fare il mestiere di sindaco è molto faticoso, soprattutto oggi che sei sottoposto a sollecitazioni 24 ore su 24. Ma per chi come me viene da un'esperienza politica e amministrativa, è il mestiere più bello del mondo, perché sei al servizio della tua comunità." Chi parla è il sindaco Mezzetti, protagonista di questa impegnativa avventura amministrativa.

