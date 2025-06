Un anno di cibo per bimbi e anziani Siaf sforna 14mila pasti al giorno

Ogni giorno, le cucine di Siaf preparano con passione oltre 14.000 pasti, portando nutrimento e conforto a bambini, anziani e pazienti della Toscana. Con un impegno costante dal 2022, questa realtà si distingue per efficienza e dedizione, garantendo un servizio fondamentale per la comunità . Scopri come l’energia e l’esperienza di Siaf continuano a fare la differenza nel cuore della nostra regione, rendendo ogni pasto un gesto di cura e solidarietà .

Ogni giorno dalle cucine Siaf escono 6000 pasti destinati alle mense dei vari gradi di scuola, che aggiungendosi agli 8000 pasti per gli ospedali, le strutture sanitarie e per anziani, fanno 14.000 mila persone che mangiano grazie al lavoro del personale della Servizi Integrati Area Fiorentina. Nata nel 2022 come partecipata del Comune di Bagno a Ripoli (dove ha ancora la sede principale) con la Asl, dal 2022 ha accolto nell'assetto societario altre 7 amministrazioni comunali e Camst. A chiusura dell'anno scolastico, la Siaf fa il bilancio di 9 mesi di pasti per le scuole: "Non solo piatti, ma cultura alimentare e senso di comunità – sottolinea l'amministratore delegato Stefano Innocenti -.

