Un anno dalle elezioni europee Cosa è cambiato per l’Italia? Ruoli politiche alleanze

Un anno dopo le elezioni europee del 2024 l'Italia ha visto dossier, ruoli, alleanze e strategie mutate e non solo nei settori eclatanti, come l'automotive o l'immigrazione. La nomina a commissario di Raffaele Fitto, l'exploit di EcrFdI, la centralità di Roma nelle principali tematiche, il dialogo conservatori-popolari, sono elementi su cui interrogarsi per provare a immaginare le nuove traiettorie continentali e i riverberi all'interno del belpaese. La novità per l'Italia si chiama EcrFdi, passata da 7 eurodeputati del 2019 a 24 incassati nel 2024, mentre la pattuglia complessiva di Ecr è passata da 62 a 79 eletti, diventati nel frattempo 81 in virtù di due ingressi.