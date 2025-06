Un aiuto per l’inclusione sociale delle persone con disabilità visiva

Oggi, grazie a UICI, quelle fondamentali battaglie si traducono in azioni concrete e innovativi percorsi di inclusione sociale. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti continua a essere un faro di speranza e di progresso, impegnata a garantire autonomia, rispetto e pari opportunità a tutte le persone con disabilità visiva. La loro storia è una testimonianza di come il passato possa ispirare un futuro più equo e solidale.

Oltre cento anni fa (era il 26 ottobre 1920), a Genova, nasceva l’Unione Italiana Ciechi (oggi Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti UICI ETS APS) per tutelare i diritti delle persone con disabilità visiva, promuoverne l’integrazione, l’istruzione e l’inserimento lavorativo. Le battaglie di allora si combattevano sul campo dei diritti fondamentali, della dignità della persona, del sostentamento economico. Oggi, grazie a UICI, quelle battaglie sono state vinte e le persone non vedenti possono condurre una vita autonoma e pienamente integrata nel tessuto sociale. Nel tempo, UICI ha sviluppato alcuni importanti servizi e attività quali: accompagnamento; supporto pratiche sanitarie ed amministrative inerenti alla condizione di cieco o invalido civile; training di orientamento e mobilità e autonomia personale; corsi di apprendimento del Braille; corsi di alfabetizzazione informatica; trascrizioni in braille; registrazione audio di libri e testi; supporto all’inclusione scolastica; supporto all’inclusione lavorativa; supporto psicologico e psicopedagogico; iniziative sportive e culturali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net