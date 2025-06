Un abito in pizzo dal taglio audace per le nozze in Costiera con Gianmaria Antinolfi | il dettaglio che ha fatto la differenza? Il choker coordinato

Un abito in pizzo dal taglio audace, impreziosito dal dettaglio che ha fatto la differenza: il choker coordinato. Tra scorci mozzafiato e flash scintillanti, Federica Calemme ha catturato l’attenzione nel giorno del suo matrimonio con Gianmaria Antinolfi, nella suggestiva Costiera Sorrentina. Un evento intimo e glamour, dove eleganza e passione si sono incontrate in un’atmosfera magica. Abiti da sposa in seta e dettagli unici hanno scritto un capitolo indimenticabile della moda nuziale.

T ra scorci mozzafiato e flash scintillanti, Federica Calemme ha incantato tutti nel giorno del suo matrimonio con Gianmaria Antinolfi. Sabato 7 giugno, nella cornice luminosa della Costiera Sorrentina, l’ex concorrente del Grande Fratello ha pronunciato il fatidico “sì” davanti ad amici, familiari e volti noti dello spettacolo. Un evento intimo ma carico di glamour, dove moda e sentimento si sono fusi con grande armonia. Abiti da sposa in seta: i modelli PE25. guarda le foto Federica Calemme sensuale con l’abito da sposa a sirena. L’abito da sposa scelto da Federica Calemme era un puro incanto: un modello a sirena interamente in pizzo bianco, con giochi di trasparenze, maniche lunghe staccabili e uno scenografico strascico in tulle leggero. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un abito in pizzo dal taglio audace per le nozze in Costiera con Gianmaria Antinolfi: il dettaglio che ha fatto la differenza? Il choker coordinato

Sabato 7 giugno, la Costiera Sorrentina ha fatto da cornice a un matrimonio da sogno tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

Dalla Casa del Grande Fratello Vip al fatidico "sì" in Costiera Sorrentina: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

