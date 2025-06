Umbria Jazz guarda già al futuro | le date dell' edizione 2026

Umbria Jazz, l’evento musicale più atteso della regione, guarda già al futuro annunciando le date dell’edizione 2026. Con un'anticipazione che accende l’entusiasmo dei fan, la kermesse si prepara a regalare ancora emozioni indimenticabili e nuove scoperte sonore. A meno di un mese dall’apertura dell’edizione 2025, il prossimo capitolo si avvicina: ecco cosa ci riserva questa straordinaria manifestazione. La musica non si ferma mai, e l’Umbria si conferma come cuore pulsante del jazz mondiale.

Umbria Jazz guarda già al futuro e annuncia le date dell'edizione 2026. "A poco più di un mese dall’inizio dell’edizione 2025 - scrive la kermesse sul sito ufficiale -, con il concerto inaugurale di Angèlique Kidjo e Thee Sacred Souls all’Arena Santa Giuliana dell’11 luglio, preceduto il 10. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Umbria Jazz guarda già al futuro: le date dell'edizione 2026

In questa notizia si parla di: Edizione Umbria Jazz Guarda

VIDEO Umbria Jazz 2025, Pagnotta: "Edizione per tutti i gusti. Mika? Chi non lo apprezza non vada all'Arena" - L'Umbria Jazz 2025, sotto la direzione di Carlo Pagnotta, propone un’edizione all’insegna della varietà, con un programma pensato per accontentare tutti i gusti.

umbria ensemble (@UmbriaEnsemble) Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Umbria Jazz guarda già al futuro: le date dell'edizione 2026; A un mese dall'edizione '25, Umbria Jazz annuncia le date 2026; A un mese dall'edizione '25, Umbria Jazz annuncia le date 2026.

Umbria Jazz guarda già al futuro: le date dell'edizione 2026 - Umbria Jazz guarda già al futuro e annuncia le date dell'edizione 2026.

A un mese dall'edizione '25, Umbria Jazz annuncia le date 2026 - Non è ancora cominciata l'edizione di quest'anno, ma Umbria Jazz ha già annunciato le date dell'edizione della prossima che si terrà a Perugia dal 3 al 12 luglio.

Umbria jazz 2026 a perugia: date ufficiali dal 3 al 12 luglio annunciate a poco più di un mese dall’edizione 2025 - Umbria Jazz annuncia le date dell’edizione 2026 a Perugia, confermando il festival come punto di riferimento per la musica internazionale e il turismo culturale in Umbria, con eventi e collaborazioni ...