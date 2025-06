Umbria Enrico Melasecche | Un Minuetto elettrico sale a Sant’Anna Evento storico per la mobilità ferroviaria

L’Umbria celebra un traguardo epocale: l’innovativo Minuetto elettrico sale a Sant’Anna, segnando un passo deciso verso un futuro più sostenibile. Questo storico evento, frutto di anni di impegno e visione, testimonia la crescita della mobilità ferroviaria regionale e il nostro impegno per un’Italia più verde. Un giorno che resterà impresso nella memoria collettiva, inaugurando una nuova era di trasporto ecologico e innovazione.

"Un giorno che segna una pietra miliare nella storia della mobilità ferroviaria umbra: per la prima volta un Minuetto elettrico sale a Sant’Anna. Un evento che non nasce per caso, ma è il risultato tangibile di un lavoro incessante, portato avanti con determinazione negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Umbria, Enrico Melasecche: “Un Minuetto elettrico sale a Sant’Anna. Evento storico per la mobilità ferroviaria”

