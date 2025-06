ULTIM’ORA ITALIA- Cambia tutto sul post Spalletti | la scelta dell’allenatore

L’Italia si prepara a un nuovo inizio: dopo l’addio improvviso di Luciano Spalletti, la cabina di regia della Nazionale cambia volto. La scelta del prossimo commissario tecnico suscita grandi aspettative e sorprese, con una decisione che potrebbe rivoluzionare il nostro calcio. Novità in arrivo per i tifosi e gli appassionati, mentre il futuro dell’Italia si fa più incerto ma anche ricco di opportunità. Rimanete sintonizzati, perché il cambiamento è alle porte.

Novità sul prossimo ct della Nazionale: cambia tutto, è arrivata una risposta a sorpresa sul futuro allenatore dell'Italia. L'Italia deve trovare un nuovo commissario tecnico dopo l'esonero di Luciano Spalletti, annunciato dallo stesso allenatore a poche ore dalla gara contro la Moldavia. Ieri sera si è giocata così l'ultima gara dell'ex allenatore del Napoli da ct, in un clima surreale dove, di fatto, Spalletti ha allenato "da esonerato". Nelle prossime ore avverrà anche il comunicato ufficiale, ma intanto si aspetta anche la scelta su chi sarà il suo successore. L'ipotesi in cima sembrava quella di Claudio Ranieri nelle scorse ore.

Bologna, l’ex allenatore Ulivieri: «Se resta senza Champions e non vince la Coppa Italia non si può parlare di fallimento» - L'ex allenatore del Bologna, Renzo Ulivieri, ha condiviso le sue riflessioni sulla qualificazione in Champions e sulla finale di Coppa Italia in un'intervista al Corriere di Bologna.

L'#Italia cambia allenatore per lasciare tutto così com'è: saluti per tutti (#Spalletti compreso) tranne per #Gravina che resta dov'è [@Sabatini ] https://calciomercato.com/news/italia-cambia-allenatore-per-lasciare-tutto-cosi-come-saluti-per-tutti-spalletti-compres Partecipa alla discussione

Parole amare di #Spalletti. Ma il problema è solo l’allenatore? Da anni il calcio italiano vive di scuse e capri espiatori. Vivai trascurati. Talenti ignorati. Niente visione. Il problema non è la panchina. È il sistema. Serve il coraggio di cambiare. #Nazionale #FIGC Partecipa alla discussione

Cosa non ha funzionato tra Spalletti e la Nazionale, in campo e fuori - La settimana appena trascorsa è piuttosto rappresentativa del caos che c’è intorno alla Nazionale italiana maschile di calcio.

