Ultimo quarto da incubo per la Rivierabanca Cantù passa anche in gara2 Ora la serie trasloca a Desio

Un finale emozionante che tiene il fiato sospeso fino all’ultimo istante: la Rivierabanca Cantù, dopo aver dominato per tre quarti, subisce un incredibile recupero che le costa la vittoria e sposta la serie a Desio. Mentre l’Acqua San Bernardo conquista il bis al Flaminio, la battaglia per la promozione entra nel vivo, lasciando tutti con il fiato sospeso e pronti a vivere nuove emozioni sul parquet.

L'Acqua San Bernardo si concede il bis al Flaminio e ora tra lei e la serie A1 c'è di mezzo una sola vittoria. La Rivierabanca Rimini resta in controllo di gara2 per tre quarti, poi Cantù recupera e mette il sigillo in un'ultima frazione nella quale Rbr ci impiega cinque minuti per sbloccarsi nel.

