ultimo giorno di scuola festa e gavettoni e ora vacanze per quasi tutti

Il suono delle risate, i gavettoni e gli abbracci tra amici hanno segnato il grande addio all’anno scolastico per tanti studenti di Firenze. Un giorno speciale, carico di emozioni e di speranza per le avventure che li attendono sotto il sole estivo. Mentre alcuni hanno già fatto le valigie, altri si preparano a vivere l’ultimo momento di scuola, pronti a tuffarsi nelle meritate vacanze estive. E ora, tutti si chiedono: quali sorprese ci riserveranno queste lunghe settimane di libertà?

Firenze,10 giugno 2025 – I ragazzi si sono svegliati presto stamani, ma per l'ultima volta, perché da domani è festa. Sono arrivate finalmente, almeno per quasi tutti, le vacanze estive. Tanto agognate, perché si potrà andare al mare o semplicemente in relax, tra gli amici. Un ultimo giorno di scuola, quello di oggi, ma non per tutti gli istituti. Sono stati tanti, infatti, quelli che hanno fatto da seggio per i quesiti referendari, anticipando così le vacanze. Ma un ultimo giorno di scuola, in mezzo alla canicola di Firenze non è uno scherzo. È un'emozione e lo è per tutti i ragazzi del Liceo Classico Michelangelo, che stamani sono approdati in via della Colonna per sole due ore, dalle 8 alle 10.