Ultimo evento del Conservatorio a Palazzo Naselli Crispi c’è ' Pierino e il Lupo'

Vieni a concludere in grande stile la stagione musicale del Conservatorio con un evento imperdibile a Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara. Giovedì 12 alle 17.30, spettacolo e magia si uniscono nell’interpretazione di Sergej Prokofiev's “Pierino e il lupo”, un capolavoro che affascina grandi e piccini. Non perdere questa occasione di ascoltare musica dal vivo in un contesto unico e suggestivo: ti aspettiamo per un finale memorabile.

Appuntamento finale per la rassegna di concerti del Conservatorio nella splendida cornice di Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara. Giovedì 12, alle 17.30, è la volta del capolavoro di Sergej Prokofiev 'Pierino e il lupo, op. 67', che vedrà impegnati un ensemble.

