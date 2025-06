Ultimissime Inter LIVE | Correa saluta l’Inter Mourinho clamorosamente in nazionale?

Benvenuti alle ultimissime notizie in tempo reale sull’Inter, la squadra nerazzurra che non smette di sorprendere. Oggi vi portiamo aggiornamenti caldi e clamorosi, tra saluti ufficiali, mosse strategiche e le ultime indiscrezioni sul mercato. Rimanete con noi per scoprire tutte le novità più importanti del giorno, perché l’Inter non si ferma mai e ogni dettaglio può fare la differenza. Concludiamo questa carrellata con un focus esclusivo…

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 10 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 8 MAGGIO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 8 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di SABATO 7 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 6 GIUGNO. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 10 GIUGNO. Correa saluta l’Inter: «Sono sicuro che continuerete a vincere trofei, porterò con me tanti ricordi» – VIDEO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Correa saluta l’Inter, Mourinho clamorosamente in nazionale?

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - correa - saluta

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - Benvenuti su Ultimissime Inter Live! Qui troverete tutte le notizie più importanti riguardanti la nostra amata Inter, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Inter News 24.

Inter Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Correa saluta l'Inter: Porterò con me bei ricordi e momenti negativi. Sono sicuro che continuerete a...; L’Inter fa spazio per Bonny: Arnautovic ai saluti, Correa va al Botafogo; Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 9 giugno.

Correa saluta l’Inter: «Ricordi belli ma anche negativi. Vincerete ancora!» - Tra gioie e dolori del suo percorso in nerazzurro, l'attaccante argentino porge il suo -

Correa saluta l’Inter: «Sono sicuro che continuerete a vincere trofei, porterò con me tanti ricordi» – VIDEO - Passato al Botafogo pochi giorni fa, Joaquin Correa ha salutato l’Inter e i suoi tifosi con un post pubblicato sui social.

Ex Lazio, Correa saluta l'Inter dopo quattro anni: il messaggio social - L'attaccante argentino lascia l'Inter dopo 4 stagioni (con una parentesi al Marsiglia); ecco il suo ...