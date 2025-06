Ultima Generazione blitz contro il caro vita a Montecitorio | attivisti portati via dai carabinieri

Ultima Generazione scende in campo con una protesta a sorpresa davanti a Montecitorio, portando decine di forbici colorate per gridare al governo di Giorgia Meloni: “Tagliate l’Iva sui beni di prima necessità!” La mobilitazione vuole sensibilizzare sull’aumento dei prezzi e chiedere azioni concrete per alleviare il peso sulla spesa quotidiana delle famiglie italiane. La questione del caro vita diventa sempre più urgente, e la voce dei cittadini non si ferma qui…

Azione a sorpresa di Ultima Generazione a Montecitorio. Alcuni attivisti hanno scaricato decine di forbici colorate davanti all’ingresso della Camera dei Deputati per protestare contro il caro vita e chiedere il taglio dell’Iva sui beni di prima necessità. “Giorgia Meloni e il suo governo taglino l’Iva sul cibo che mangiamo ogni giorno” gridano i manifestanti. “Pane, pasta, farina. Il cibo che compriamo costa sempre di più. Giorgia Meloni lo aveva promesso. Perché non lo fa?”. Gli attivisti si sono stesi per terra e sono stati subito portati via di peso dai carabinieri. Gli attivisti di Ultima Generazioni sono soliti compiere azioni eclatanti: tra le più recenti ricordiamo un blitz di protesta a Torino contro gli allevamenti intensivi e uno a Roma spargendo scarti di verdura davanti al Bulgari Hotel. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ultima Generazione, blitz contro il caro vita a Montecitorio: attivisti portati via dai carabinieri

