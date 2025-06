Ultima estrazione Superenalotto oggi | i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di martedì 10 giugno

Se siete appassionati di giochi e sognate di scoprire se la fortuna vi sorride oggi, non perdete l'appuntamento con l'estrazione del Superenalotto, Lotto e 10eLotto in diretta alle 20.00. Con un montepremi di oltre 11 milioni di euro in palio, ogni numero potrebbe cambiare la vostra vita: restate con noi e scoprite se i vostri numeri fortunati sono tra quelli estratti questa sera.

Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi 10 giugno 2025. La sestina vincente vale un montepremi di 11,3 milioni di euro: segui su questa pagina la diretta a partire dalle ore 20.00 per scoprire i numeri vincenti. L'ultimo "6" è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda quando un fortunato giocatore, con una schedina da tre euro, si è aggiudicato il montepremi da 88,2 milioni. Se vi siete persi l'esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. La vincita al punto di vendita Sisal tabaccheria «Bocchio Eleonora» di via Durighello 4 Desenzano, Brescia 23 maggio 2025.

In questa notizia si parla di: superenalotto - numeri - lotto - 10elotto

