Uk Canada Australia Nuova Zelanda e Norvegia sanzionano Smotrich e Ben-Gvir per genocidio a Gaza | ingresso vietato e beni nei Paesi congelati

In una risposta decisa e condivisa, UK, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia hanno imposto sanzioni a Smotrich e Ben-Gvir, bloccando ingressi e congelando beni. Queste azioni riflettono una condanna forte alle loro dichiarazioni e alle violenze associate, evidenziando la crescente preoccupazione internazionale per i diritti dei palestinesi. La comunitĂ globale si mobilita per contrastare le spinte estremiste e promuovere soluzioni di pace durature.

Smotrich e Ben-Gvir "hanno incitato alla violenza estremista e a gravi violazioni dei diritti umani dei palestinesi. La retorica estremista che promuove lo sfollamento forzato dei palestinesi e la creazione di nuovi insediamenti israeliani è spaventosa e pericolosa" Ben 5 Paesi, vale a dire U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Uk, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia sanzionano Smotrich e Ben-Gvir per genocidio a Gaza: ingresso vietato e beni nei Paesi congelati

“La Corte penale internazionale prepara mandati di arresto per Smotrich e Ben Gvir, ministri di Netanyahu” - La Corte Penale Internazionale sta valutando l'emissione di mandati di arresto per i ministri israeliani Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, membri del governo Netanyahu.

The Times: il Regno Unito si unirĂ a Canada, Australia, Nuova Zelanda e altri nel sanzionare i ministri israeliani Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich per i loro commenti "mostruosi" su Gaza. Partecipa alla discussione

