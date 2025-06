Uil nel 2026 il congresso nazionale si terrà a Padova | le date

Nel 2026, il cuore della rappresentanza sindacale italiana batterà a Padova, con il Congresso Nazionale della UIL che si terrà dal 2 al 4 luglio. Un evento di grande rilevanza, annunciato dal segretario generale Pier Paolo Bombardieri durante l'esecutivo a Roma, che rappresenta un momento di riflessione e rinnovamento per il movimento sindacale. Questa scelta sottolinea l’importanza di Padova come centro di dialogo sociale e di crescita del paese. È un’occasione da non perdere per osservare le future direttrici del sindacato italiano...

La Uil confederale nazionale celebrerà il suo congresso nazionale in Veneto, per la precisione a Padova. L'appuntamento è per il 2, 3 e 4 luglio: la notizia è stata ufficializzata dal segretario generale Pier Paolo Bombardieri a Roma, durante la riunione dell'esecutivo.

