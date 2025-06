Uffizi via la gru | il ' mostro metallico' sarà smantellato dal 16 al 21 giugno

Firenze si prepara a un grande cambiamento: la gru che ha sollevato il celebre "Mostro Metallico" degli Uffizi sarà smantellata dal 16 al 21 giugno, segnando un passo importante verso il restauro e il recupero della sua storica bellezza. Il 21 giugno, in un evento simbolico sulla terrazza del museo, il volto autentico di Firenze riacquisterà luce, con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e il direttore Simone Verde pronti a festeggiare un nuovo inizio.

Firenze, 10 giugno 2025 - Per la gru degli Uffizi parte il conto alla rovescia: sarà infatti smantellata in cinque giorni, dal 16 al 21 giugno. E proprio il 21 giugno ci sarà un evento simbolico di celebrazione sulla terrazza del museo, alla presenza del Ministro della cultura Alessandro Giuli. Col direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde che annuncia: “ Finalmente via il mostro metallico, e la bellezza del volto di Firenze tornerà intatta dopo venti anni". Un’operazione lampo dunque, che durerà appena sei giorni: questo il tempo che occorre per smontare e per far sparire la maxi gru del cantiere di ampliamento degli Uffizi che da quasi venti anni occupa il piazzale antistante il museo deturpando il cuore e lo skyline di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it