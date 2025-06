Ufficiale il calendario F1 2026 | Monza a inizio settembre sparisce Imola ed entra Madrid

La stagione 2026 di Formula 1 si annuncia ricca di novità e sorprese, con Monza che torna protagonista a inizio settembre e Imola che lascia spazio a Madrid nel calendario ufficiale. La FIA ha svelato le date, promettendo emozioni dal debutto l’8 marzo fino alla conclusione il 6 dicembre. Con 24 gare, tra cui due in Spagna e tre negli Stati Uniti, si apre un nuovo capitolo ad alta velocità: la passione è assicurata!

