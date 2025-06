UFFICIALE – Giampaolo lascia la panchina del Lecce | il comunicato

Un'altra svolta inattesa scuote il mondo del calcio italiano: Marco Giampaolo lascia la panchina del Lecce dopo aver portato a termine una salvezza difficile ma meritata. La notizia, appena annunciata ufficialmente, sorprende tifosi e analisti, che si chiedono quale sarà il futuro di questa squadra in continua evoluzione. Un momento di transizione che promette di aprire nuove strade e sfide per il club giallorosso.

Un'altra svolta sorprendente nel panorama delle panchine della Serie A. Dopo aver conquistato una salvezza sofferta ma meritata, l'U.S. Lecce e Marco Giampaolo si separano. L'annuncio ufficiale è arrivato in questi minuti. FUORI UN ALTRO ALLENATORE – Una decisione che lascia sorpresi tifosi e addetti ai lavori, considerando che Marco Giampaolo aveva preso in mano una squadra in difficoltà e, con fatica, l'aveva condotta alla permanenza nella massima serie. Nonostante i risultati altalenanti, il tecnico era riuscito a trasmettere solidità difensiva e un'identità chiara a una rosa giovane e inesperta:

Lecce, ufficiale: Giampaolo non è più l'allenatore dei salentini - Con un comunicato ufficiale, l'U.S. Lecce annuncia la rescissione del contratto, aprendo così una nuova pagina nella storia del club.

L'U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali. Partecipa alla discussione

