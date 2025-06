Ufficiale F1 la decisione è netta | brutte notizie per il GP tanto amato

La stagione 2026 di Formula 1 si apre con una notizia shock: il GP tanto amato sarà escluso dal nuovo calendario, segnando una svolta epocale nel circus. La FIA e la F1 hanno annunciato ufficialmente il calendario, che partirà da Melbourne, ma questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori. Il Mondiale 2026 promette di rivoluzionare le gerarchie e le strategie di sempre, aprendo un capitolo tutto nuovo...

La FIA e la Formula 1 hanno annunciato il calendario del prossimo anno: ufficiale l’esclusione del circuito. Formula 1 e FIA hanno reso noto il calendario del prossimo campionato che scatterà in Australia, precisamente a Melbourne, nel weekend del 6-8 marzo 2026. Il Mondiale 2026 potrebbe portare a una rivoluzione nelle gerarchie per come le abbiamo vissute in questi ultimi anni visti i grandi cambiamenti che verranno attuati sul piano regolamentare. Macchine più leggere di almeno trenta chili, più corte e più strette, cambi sulla power unit e l’introduzione dell’aerodinamica attiva: questi alcune delle novità che vedremo a partire dalla prossima stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it