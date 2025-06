UFFICIALE – Correa passa al Botafogo! Sarà al Mondiale per Club

Joaquin Correa fa il grande salto: ufficiale il suo passaggio al Botafogo, a titolo definitivo. L’attaccante argentino, ex Inter, si prepara ad affrontare il Mondiale per Club in Brasile, con la possibilità di sfidare nuovamente i nerazzurri. Un trasferimento che impreziosisce il roster del club brasiliano e apre scenari entusiasmanti per i tifosi, pronti a seguire le avventure di Correa nel nuovo contesto internazionale.

Joaquin Correa è un nuovo calciatore del Botafogo. L’ex calciatore dell’Inter sarà dunque al Mondiale per Club americano, con la possibilità (per il momento solo eventuale) di fronteggiare i nerazzurri nella competizione. UFFICIALE – Joaquin Correa passa al Botafogo a titolo definitivo. Il calciatore argentino, la cui esperienza all’Inter si è chiusa con il gol contro il Como all’ultima giornata di Campionato, viaggerà insieme ai suoi nuovi compagni per gli USA al fine di partecipare al prossimo Mondiale per Club. Di seguito il comunicato ufficiale della squadra brasiliana: « Joaquín è il nuovo acquisto del Botafogo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Correa passa al Botafogo! Sarà al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: correa - ufficiale - botafogo - sarà

Calciomercato, ora è ufficiale: Correa saluta l’Inter - Il calciomercato entra nel vivo: l’Inter saluta Correa, arrivato nel 2021, che si prepara a giocare il Mondiale per Club.

Secondo il report di @sponsorunited, le trenta franchigie @NBA hanno registrato una crescita superiore al 90% delle entrate dai partner nel corso degli ultimi cinque anni. Joaquin 'Tucu' Correa ha appena firmato il suo contratto come nuovo giocatore Partecipa alla discussione

#Correa al @Botafogo, due anni e mezzo di contratto per l'attaccante. Sarà a disposizione del club brasiliano per il #MondialeperClub Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Moretto: “Correa, tutto fatto col Botafogo. In serata ci sarà l’annuncio dell’attaccante”; Nuovo club per Correa: annuncio UFFICIALE; UFFICIALE - Joaquin Correa è un nuovo giocatore del Botafogo.