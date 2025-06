UE nuove sanzioni contro la Russia

Bruxelles intensifica la sua risposta alla crisi: con il nuovo pacchetto di sanzioni, l’Unione Europea mira a esercitare ulteriore pressione sulla Russia, affrontando questioni chiave come il petrolio e i gasdotti Nord Stream 1 e 2. Ursula von der Leyen sottolinea che “la forza è l’unica lingua che conosce”, rafforzando così il messaggio di fermezza e unità contro le azioni di Mosca. Una strategia che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici in Europa e oltre.

BRUXELLES, 10 GIU – “Sitamo aumentando la pressione sulla Russia perché la forza è l’unica lingua che conosce”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando la proposta del diciottesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia che comprende misure sul petrolio russo e il Nord Stream 1 e 2.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - UE, nuove sanzioni “contro la Russia”

In questa notizia si parla di: Russia Sanzioni Nord Russo

Ucraina: Macron, sanzioni a Russia in prossimi giorni se Mosca non accetta tregua - Emmanuel Macron ha avvertito che le sanzioni occidentali contro la Russia entreranno in vigore "a partire dai prossimi giorni" se Mosca non accetterà una tregua in Ucraina.

L'UE e gli USA preparano un colpo al settore energetico russo con il 18° pacchetto di sanzioni La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha osservato che l'Unione europea e gli Stati Uniti stanno concordando nuove sanzioni che po Partecipa alla discussione

La nazista guerrafondaia von der merden ci fa sapere che oggi, l'Unione Europea, ha approvato il 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Kaja Kallas ci dice che stanno preparando anche il 18esimo, giusto perché se dobbiamo fallire, dobbiamo farlo Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Guerra Ucraina, Ue: Nuove sanzioni a Mosca su petrolio e Nord Stream''. LIVE; L'Ue valuta sanzioni contro i gasdotti Nord Stream e le banche russe per mettere pressione a Putin; Il ritorno del gas russo? Il dilemma tedesco sul Nord Stream scuote l’Europa.

Ue, 'nuove sanzioni a Mosca su petrolio e Nord Stream'' - Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando la proposta del diciottesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia che comprende misure sul petrolio russo e ...

UCRAINA: Nuovo pacchetto sanzioni Ue contro Russia su energia, industria militare - La Commissione europea ha proposto il diciottesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, a seguito dell'invasione ...

Ucraina-Russia, Von der Leyen: "Nuove sanzioni a Mosca, stretta su energia e banche" - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen parla del tentativo di fare pressione su Putin perché decida per una tregua ...