Ue ' nuove sanzioni a Mosca su petrolio e Nord Stream' '

L’Europa rafforza la sua posizione con due nuove sanzioni contro Mosca, mirate al petrolio e ai gasdotti Nord Stream 1 e 2. Ursula von der Leyen afferma che la pressione sulla Russia è essenziale, perché “la forza è l’unica lingua che conosce”. Questa mossa strategica segna un passo deciso nella risposta comunitaria, dimostrando come l’Unione continui a sostenere i suoi principi e a difendere gli interessi comuni.

"Sitamo aumentando la pressione sulla Russia perché la forza è l'unica lingua che conosce". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando la proposta del diciottesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia che comprende misure sul petrolio russo e il Nord Stream 1 e 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue, 'nuove sanzioni a Mosca su petrolio e Nord Stream''

In questa notizia si parla di: Sanzioni Petrolio Nord Stream

Ue, via libera a 17º pacchetto sanzioni contro Russia per colpire export da 189 navi “fantasma” di petrolio e sostanze chimiche per produzione missili - L'Unione Europea ha approvato un importante 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, mirato a colpire l'esportazione di petrolio e sostanze chimiche attraverso 189 navi fantasma.

#Russia e #Ucraina hanno scambiato altri 309 prigionieri. Missili e droni su Kiev, civili feriti. Zelensky: "Solo altre sanzioni fermeranno Mosca". Bloomberg: Ue valuta di escludere 20 banche da Swift, bandire i due Nord Stream, un tetto al petrolio a 45$ Partecipa alla discussione

L'UE e gli USA preparano un colpo al settore energetico russo con il 18° pacchetto di sanzioni La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha osservato che l'Unione europea e gli Stati Uniti stanno concordando nuove sanzioni che po Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ue, 'nuove sanzioni a Mosca su petrolio e Nord Stream''; UCRAINA: Ue prenderà di mira Nord Stream, prezzo gas russo in nuovo pacchetto sanzioni-FT; UE pronta a colpire Nord Stream e tetto al prezzo del petrolio russo con nuovo pacchetto di sanzioni, secondo il Financial Times.

Ue, 'nuove sanzioni a Mosca su petrolio e Nord Stream'' - Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando la proposta del diciottesimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia che comprende misure sul petrolio russo e ...

A Bruxelles si accelera col 18esimo pacchetto di sanzioni - Lo schema delle misure, a quanto si apprende da più fonti europee, potrebbe essere presentato ...

Commissione Europea proporrà un tetto più basso per il petrolio russo e il divieto del Nord Stream - La Commissione Europea sta pianificando di proporre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, che include una riduzione del tetto al prezzo del petrolio russo e un divieto di ...