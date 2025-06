Ue Mattarella | integrazione è pace prosperità giustizia sociale

Nel cuore della cena di Stato offerta dal Granduca del Lussemburgo, Sergio Mattarella sottolinea come pace, prosperità e giustizia sociale siano i pilastri dell'integrazione europea fondata sulla democrazia, i diritti umani e la libertà. Un messaggio di unità e speranza che invita tutti a rafforzare il progetto comune, affinché i valori condivisi trionfino nel rispetto reciproco e nella solidarietà tra i popoli. È con orgoglio che riconosciamo come…

Roma, 10 giu. (askanews) – “Pace, prosperità, giustizia sociale, nel progetto di integrazione europea, sono radicate nella democrazia, nel rispetto dei diritti umani e nella libertà per tutti i popoli”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cena di Stato offerta in suo onore dal Granduca del Lussemburgo Enrico. “E’ con orgoglio che possiamo riscontrare come – anche grazie ai leader politici di Lussemburgo e Italia dell’epoca – il continente europeo sia riuscito nell’obiettivo di lasciarsi alle spalle le lacerazioni per puntare a un futuro di pace e prosperità condivise”, ha ricordato il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mattarella - integrazione - pace - prosperità

Mattarella a Coimbra: "I valori europei sono non negoziabili". Appello all’integrazione in vista del vertice Cotec - In un breve intervento a Coimbra, Sergio Mattarella afferma con fermezza che i valori europei sono non negoziabili.

Cosa riportano altre fonti

Ue, Mattarella: integrazione è pace, prosperità, giustizia sociale; Ue, Mattarella: integrazione è pace, prosperità, giustizia sociale; Mattarella “Integrazione e convivenza parte della grandezza d’Europa”.